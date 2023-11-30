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Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, чипы памяти NAND и DRAM, дешевевшие на протяжении большей части 2023 года, дорожают – главной тому причиной стало искусственное сокращение производства крупнейшими компаниями отрасли – Samsung, Hynix и Micron. По мнению ряда специалистов, подобная стратегия производителей может рассматриваться как картельный сговор, нарушающий антимонопольное законодательство ряда стран. С другой стороны, снижение цен на память ранее привело к кризису, значительно снизившему прибыль упомянутых корпораций.
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Очевидно, что увеличение цен на чипы памяти приведет к удорожанию продуктов, в которых они используются – в первую очередь, это твердотельные накопители и модули оперативной памяти. SSD на мировом рынке за прошедшие месяцы уже заметно подорожали, что же касается планок ОЗУ – повышение цен на чипы DRAM пока повлияло на их стоимость не так сильно, но в ближайшие месяцы также следует ожидать удорожания. Скорее всего, в 2024 году в среднем SSD и оперативная память будут стоить значительно дороже, чем в 2023, при этом даже если компании отойдут от своей стратегии по искусственному занижению объемов производства, для снижения цен потребуется время.