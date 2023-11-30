При этом по некоторым характеристикам она все же будет отличаться от оригинальной модели

Когда американские регуляторы запретили корпорации NVIDIA поставлять в Китай флагманские игровые графические ускорители GeForce RTX 4090, которые также могут быть использованы и для профессиональных задач, многие эксперты прогнозировали, что компания выпустит для рынка Поднебесной специальную версию «четыре тысячи девяностой», не подпадающую под санкции. Юридическая машина в подобных случаях действует гораздо медленнее, чем производственно-техническая.

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Согласно сведениям инсайдеров, прогнозы оказались точными – по слухам, NVIDIA уже готовит видеокарту RTX 4090 D (Dragon), основанную на том же GPU AD102, что и оригинальная модель. Чтобы обойти санкции, компании придется искусственно снизить производительность RTX 4090 D по сравнению со стандартной RTX 4090. Достичь этого можно разными путями – например, снижением рабочих частот или уменьшением количественных характеристик устройства, включая CUDA-ядра. Скорее всего, эти способы будут использоваться в комбинации. Также NVIDIA может пустить в ход отбракованные чипы AD102, не подходящие для полноценных RTX 4090. Спрос на урезанные видеокарты в Китае в любом случае будет – ранее в СМИ и на тематических ресурсах появились многочисленные сообщения о налаживании схем параллельного импорта в Китай, а также о переделке в Поднебесной «четыре тысячи девяностых» и других игровых видеокарт в предназначенные для профессионального использования.