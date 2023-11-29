Об этом сообщила корпорация Google

Как сообщает PCMag, корпорация Google объявила о запуске домена верхнего уровня .meme – компания предлагает использовать его для размещения ресурсов, связанных с интернет-мемами, хотя, разумеется, пользователи смогут распоряжаться доменными именами по собственному усмотрению. По информации журналистов, Google подавала заявку на регистрацию доменной зоны еще десять лет назад.

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Доступная для всех желающих процедура регистрации доменов .meme откроется 5 декабря, а до тех пор можно приобретать лишь отдельные доменные имена с дополнительной доплатой. Например, за video.meme придется отдавать почти 1700 долларов в год. Примечательно, что некоторые домены, посвященные известным мемам, а также их поиску или созданию новых, уже зарегистрированы. Например, knowyour.meme, find.meme и create.meme, а также grumpycat.meme.

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Ранее Google открыла для регистрации еще несколько доменных зон верхнего уровня, таких, как .zip и .mov. Некоторые специалисты по информационной безопасности высказывали опасения по поводу того, что неопытные пользователи будут путать домены с расширениями файлов, а всевозможного рода интернет-мошенники будут это эксплуатировать, поэтому не следует открывать для регистрации подобные зоны. Но тенденция, судя по всему, продолжится.