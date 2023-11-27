Управлять кроватью можно при помощи мобильного приложения

Хорошо известная российским потребителям компания Xiaomi, выпускающая как мобильные гаджеты, так и прочую цифровую и бытовую технику, презентовала умную кровать под названием Find Smart Electric Bed – соответствующая программа была реализована благодаря платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin. Среди особенностей двух моделей шириной 1.5 и 1.8 м – система адаптивного освещения, заменяющая ночник, а также восемь разных режимов наклона, включая антихрап, чтение, йогу и просмотр ТВ. Доступен и пользовательский режим, причем уровни наклона для спины и ног настраиваются отдельно и составляют до 60 и до 40 градусов соответственно.

Управлять умной кроватью можно как при помощи мобильного приложения, так и голосом или посредством поставляющегося в комплекте пульта. Приобрести Find Smart Electric Bed в Китае можно по цене от 400 до 800 американских долларов – в зависимости от модификации и выбранного типа матраса. Будет ли кровать поставляться на международный рынок – в настоящий момент неизвестно, но даже если нет, вероятно, ее можно будет приобрести и в других странах кроме Поднебесной, хотя и с наценкой.