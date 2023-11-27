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Китайский автопроизводитель NIO планирует заменить 30% штата роботами к 2027 году
Коснутся со временем сокращения и многих руководителей

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Как сообщает издание South China Morning Post, китайская автомобилестроительная компания NIO планирует к 2027 году заменить до 30% своих сотрудников роботами и автоматизированными системами. При этом будущие сокращения коснутся и управляющего персонала – до 50% руководителей могут заменить нейросети и искусственный интеллект. Вице-президент компании Цзи Хуацян полагает, что подобная практика позволит сэкономить на оплате труда и сократить затраты.

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По информации журналистов, в конце прошлого года штат NIO насчитывал около 7 тысяч работников. Компания планирует сократить до 10% из них уже в ближайшее время, в отдаленной же перспективе же возможен практически полный отказ от услуг сотрудников-людей за исключением ряда лиц, принимающих решения, а также контролирующих работу роботов, автоматизированных линий и систем искусственного интеллекта. Впрочем, пока о подобной степени автоматизации говорить не приходится – это вопрос скорее десятилетий, чем лет.

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За неполные 10 месяцев 2023 года NIO выпустила свыше 120 тысяч электромобилей, увеличив свой прошлогодний результат примерно на треть. При этом компания до сих пор не вышла на безубыточность, конкуренция же на рынке электрокаров только усиливается. На одном из двух крупных предприятий NIO уже внедрила 756 промышленных роботов, что позволило отказаться от труда рабочих на тестовом производственном участке.

#китай #экономика #искусственный интеллект #роботы #nio
Источник: 3dnews.ru
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