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[Zero]
В России могут в очередной раз ужесточить оборот SIM-карт
Обязав операторов проверять данные клиентов в МВД

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Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от сотрудников крупных российских операторов связи, в правительстве и Минцифры якобы обсуждается инициатива по очередному ужесточению оборота в стране SIM-карт. На этот раз компании могут обязать проверять паспортные данные клиентов в МВД перед тем, как активировать SIM-карты. В настоящий момент они активируются сразу после покупки, данные же операторы обязаны сверять в течение месяца.

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В Минцифры на запрос журналистов заявили, что с описанной инициативой не выступали, в Роскомнадзоре же ничего не ответили. При этом перепроверяет данные абонентов именно РКН – в случае необходимости регулятор может потребовать провести идентификацию гражданина повторно. Как считают эксперты, если операторов все же обяжут проверять данные клиентов до активации SIM-карт, необходимо будет обеспечить техническую возможность такой проверки в течение 24-48 часов, поскольку более длительные сроки создадут значительные неудобства для граждан. Отдельные же специалисты полагают, что подобное ужесточение оборота SIM-карт возымеет эффект, противоположный желаемому – рост «серого» рынка, поскольку существуют потребители, которые не захотят ждать проверки данных и будут приобретать уже активированные карты у нелегальных продавцов.

#законодательство #мобильная связь #операторы связи #sim-карты
Источник: kommersant.ru
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