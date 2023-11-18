Незадачливого "гения преступного мира" быстро вычислили по камерам видеонаблюдения

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, курьезный случай произошел в Турции – некий Азим Г., работавший курьером в городе Адана, получил заказ на доставку 33 смартфонов iPhone от Apple – их нужно было привести в торговый центр. Мужчина же решил не доставлять посылку по адресу – он присвоил себе всю партию мобильных устройств, причем часть из них быстро продал и даже успел приобрести автомобиль для своей девушки. Здесь стоит отметить, что iPhone в Турции стоят гораздо дороже, чем в большинстве стран мира из-за высоких налогов и особенностей местного законодательства, касающихся смартфонов.

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Полицейские быстро нашли незадачливого вора, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. В ходе обыска в доме у обвиняемого нашли 5 iPhone, а сам он признался в их краже. Девушка курьера заявила, что не знала о том, что машину для нее бойфренд покупал на деньги, полученные незаконным путем. Транспортное средство и найденные у курьера мобильные устройства были конфискованы, окончательное же решение по делу примет суд. Сумма причиненного мужчиной ущерба оценивается более, чем в 30 тысяч американских долларов.