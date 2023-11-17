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[Zero]
Western Digital уже массово поставляет клиентам жесткие диски объемом 24 ТБ без черепичной записи
Если же говорить о HDD с черепичной записью, то в арсенале компании есть 28-терабайтные модели

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Как сообщает популярный тематический ресурс AnandTech, компания Western Digital начала массово поставлять жесткие диски емкостью 24 ТБ, не задействующие технологию черепичной записи с частичным перекрытием дорожек (SMR) и обходящиеся классическим методом записи (CMR). Если же говорить о HDD с черепичной записью – производитель постепенно увеличивает объемы производства 28-терабайтных моделей.

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Новые 24-терабайтные жесткие диски Ultrastar DC HC580 24 ТБ и WD Gold (WD241KRYZ) 24 ТБ оснащены десятью пластинами каждый и поддерживают технологию OptiNAND, которая ускоряет случайную запись за счет встроенной в HDD флеш-памяти. По скоростным показателям, а также энергоэффективности модели немного превосходят решения предыдущего поколения, но главным их преимуществом является именно объем, достигнутый без применения SMR – жесткие диски с черепичной записью не подходят для ряда сценариев использования. Как и другие HDD высокой емкости, 24-терабайтные модели WD оснащены системой компенсации вибраций, а потому могут использоваться с корпусах и стойках с большим количеством магнитных накопителей. В открытой продаже жесткие диски появятся уже в ближайшие месяцы.

#hdd #western digital #жесткие диски
Источник: 3dnews.ru
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