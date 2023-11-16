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PNY представила PCI-E 5.0 SSD CS3150 с двухвентиляторным кулером и скоростью до 12 ГБ/с
Приобрести его можно будет за 180-190 долларов США

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Различные компании выпускают все больше твердотельных накопителей PCI-Express 5.0, причем большинство новых моделей оснащены активными системами охлаждения. На этот раз очередную линейку SSD презентовала компания PNY – в серию CS3150 войдут модели емкостью 1 и 2 терабайта. За отвод от них тепла будут отвечать как большой по меркам SSD площади радиатор, так и два миниатюрных вентилятора. На долю последних, кстати, приходится немало критики со стороны экспертов из-за неизвестных пока акустических характеристик и спорного уровня надежности – как правило, небольшие вентиляторы не отличаются долговечностью и со временем начинают издавать посторонние звуки.

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Новые твердотельные накопители PNY смогут похвастаться скоростью последовательного чтения до 12 ГБ/с и последовательной записи до 11 ГБ/с, а также пятилетней гарантией от производителя. Выпускаться решения будут в трех вариантах дизайнерского оформления – в белом цвете, в черном, а также в черном с RGB-подсветкой, причем последняя версия будет стоить на 10 долларов дороже двух первых – 190 единиц американской валюты против 180 за терабайтную модель. Стоимость двухтерабайтной пока неизвестна. Сообщается, что приобрести CS3150 в магазинах можно будет уже в декабре, хотя до некоторых рынков они доберутся только в январе 2024 года. 

#ssd #твердотельные накопители #анонс #pny
Источник: 3dnews.ru
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