Получить заказы можно в партнерских пунктах выдачи и на почте

Маркетплейс Ozon начал работу в Узбекистане – ассортимент площадки составляет более 100 миллионов товаров. Забрать заказ можно как в партнерских пунктах выдачи, так и на почте на всей территории страны. Пока товары доставляются в среднем за 12 дней, в будущем же, по мере развития инфраструктуры маркетплейса на новом рынке, этот срок вероятно, сократится.

Сообщается, что в 2024 году компания намерена вложить значительные средства в освоение рынка Узбекистана – речь идет как о складских комплексах, так и о собственных ПВЗ, а также сети доставки, что создаст в стране сотни, а в будущем и тысячи рабочих мест. Опыт выхода на зарубежные рынки у компании уже имеется: ей построена инфраструктура в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Как пишут СМИ, Ozon в настоящий момент занимает второе место по обороту в России среди маркетплейсов, уступая лишь Wildberries. При этом эксперты «Роскачества» особо отметили компанию, назвав ее лучшей интернет-площадкой для покупок и подчеркнув широкий ассортимент, клиентоориентированность и соблюдение требований информационной безопасности со стороны Ozon. Примечательно, что маркетплейс, в отличие от Wildberries, ни разу не попадал в крупные скандалы, что идет на пользу его репутации.