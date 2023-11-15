Сервисы компании регулярно подвергаются различного рода атакам

Как сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, «Сбер» совсем недавно отразил мощнейшую в своей истории DDoS-атаку – на пике она достигала более 1 миллиона запросов в секунду. Также топ-менеджер отметил, что с начала специальной военной операции компания столкнулась уже более, чем с 550 DDoS-атаками. Всего же на российские компании было предпринято не менее 19 000 DDoS-атак. Актуальны для отечественного бизнеса (в первую очередь, среднего и крупного) и другие киберугрозы – мошенники, использующие приемы социальной инженерии, вирусы-шифровальщики, и так далее.

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Стоит отметить, что DDoS-атаку в настоящий момент может организовать практически любой интернет-пользователь, обладающий достаточными финансовыми ресурсами. Чаще всего подобные атаки предпринимаются для остановки работы компании или сервиса – иногда злоумышленники требуют за прекращение бомбардировки запросами выкуп. При этом системы антиDDoS-защиты хотя и функционируют достаточно эффективно, нередко доставляют неудобства людям, заходящим на сайт находящейся под атакой компании.