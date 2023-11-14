Информация пока предварительная и может измениться

Как сообщает тематический ресурс SamMobile, ссылаясь на информацию, полученную от официального менеджера форума Samsung Community, до конца 2023 года 30 смартфонов южнокорейской корпорации, выпущенных на европейском рынке, получат обновления прошивки до One UI 6.0 на базе операционной системы Android 14. Ранее команда SamMobile неоднократно предоставляла общественности достоверные данные о мобильных устройствах Samsung, полученные от инсайдеров.

реклама

Ознакомиться с полным списком смартфонов, которые получат обновленную прошивку, вы можете, просмотрев прикрепленные к данной новости скриншоты. Стоит отметить, что информация пока предварительная – сроки выпуска апдейтов могут поменяться. Тем не менее, вряд ли Samsung полностью отменит обновление до One UI 6.0 для какого-либо из перечисленных девайсов. А вот отложить выпуск компания может – по некоторым данным, на ряде смартфонов обновление прошивки приводит к заметному для владельца снижению производительности, а значит – к ухудшению пользовательского опыта и восприятия бренда. Возможно, в данном случае Samsung потратит дополнительные недели на тесты и совершенствование оболочки.