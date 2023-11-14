Она подойдет для компактного системного блока

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания MSI презентовала сверхкомпактные версии графических ускорителей GeForce RTX 4060 – они получили названия AERO ITX и AERO ITX OC. Это первые видеокарты MSI RTX 4000, оснащенные одновентиляторной системой охлаждения. Разница в рабочих частотах между базовой и OC версиями в данном случае невелика: 2460 МГц и 2490 МГц.

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Обе видеокарты получили по одному 8-контакному разъему дополнительного питания, а их TGP составляет 115 Вт, что по современным меркам – весьма скромный показатель. Объем видеопамяти у компактных RTX 4060 от MSI – такой же, как и у полноразмерных моделей, 8 ГБ. Также карты оснащены тремя портами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1. Благодаря скромным размерам (всего 167 мм в длину) новенькие графические ускорители отлично подходят для создания компактных конфигураций, в том числе, и игровых. Системы охлаждения в данном случае используются схожие с теми, что применялись в серии RTX 3000, хотя и с чуть более крупными вентиляторами. Скорее всего, за компактность придется платить повышенным уровнем шума, хотя, с учетом невысокого энергопотребления и тепловыделения RTX 4060, возможно, что AERO ITX и AERO ITX OC все равно будут довольно тихими.