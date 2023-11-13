При этом возвращать товар по законам США он был не обязан

В начале ноября в СМИ и на тематических ресурсах широко обсуждался курьезный случай: корпорация Apple по ошибке отправила одному из американских покупателей 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max вместо четырех им заказанных. При этом заказаны были три устройства с 256 ГБ памяти и одно с 1 ТБ, а пришли 60 в максимальной конфигурации – с 1 ТБ. Таким образом, компания из Купертино ошибочно отправила клиенту товар не на 3600 долларов, а на 96 000 долларов.

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Как выяснилось, курьезная история получила продолжение. Согласно законодательству США, получивший тот или иной товар по ошибке отправителя получатель не обязан возвращать его. Тем не менее, Apple может удаленно заблокировать смартфоны, после чего они будут годны разве что на запчасти. Вместо этого компания сделала клиенту предложение: четыре iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти в подарок в обмен на возврат оставшихся 56 смартфонов. Тот согласился на сделку. Кстати, по информации журналистов, один аппарат он приобретал для себя, а другие три – для своих сотрудников. Компания же Apple в данном случае и уменьшила свои убытки, и сохранила лицо, избежав скандала, который разразился бы, если бы все 60 смартфонов были заблокированы.