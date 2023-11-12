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[Zero]
АвтоВАЗ не сможет в 2023 году выпустить 400 000 автомобилей – планы будут скорректированы
Одна из основных причин – нехватка комплектующих

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Как сообщает паблик Avtograd News, ссылаясь на информацию, полученную от инсайдеров, завод «АвтоВАЗ», вероятно, не сможет выпустить в 2023 году более 400 тысяч автомобилей, как было запланировано изначально – виной тому, в первую очередь, нехватка комплектующих. Вероятно, цель предприятия будет скорректирована в сторону уменьшения – до 370 тысяч транспортных средств, с учетом выпущенных, но не полностью укомплектованных моделей, которые будут доукомплектованы в дальнейшем.

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Согласно официальной статистике, «АвтоВАЗ» с начала года продал почти 284 тысячи автомобилей, при этом количество произведенных экземпляров не раскрывается. Возможно, это связано с падением объемов производства из-за введенных США против завода санкций, а также нехватки некоторых комплектующих и рабочей силы. В сентябре СМИ сообщали, что к работе на предприятии приступили рабочие из Узбекистана, и набор персонала в этой стране продолжается. Что же касается объемов продаж автомобилей Lada – эксперты прогнозируют их возможное падения из-за повышения цен, а также появления на рынке конкурирующих моделей из Китая.

#россия #экономика #автомобили #автоваз
Источник: ixbt.com
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