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[Zero]
Нейросеть Kandinsky от «Сбера», генерирующую изображения, ограничили в исполнении ряда запросов
В компанию обратились возмущенные депутаты

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Как заявил руководитель СберБанка Герман Греф, команде «Сбера» пришлось ограничить генерацию нейросетью Kandinsky 2.1 изображений по ряду запросов – произошло это после предъявления претензий в адрес проекта от депутатов Госдумы. По словам Грефа, некоторых сотрудников компании даже вызывали в прокуратуру. Топ-менеджер рассказал, что нейросеть, в частности, пыталась «улучшить» государственный флаг РФ, нарисовав на нем купола храма Василия Блаженного. Некоторые парламентарии посчитали, что генерация подобных картинок является некорректной и недопустимой.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что проверить работу нейросети Kandinsky на предмет соответствия российскому законодательству планирует лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов. По данным журналистов, депутат намеревался обратиться к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

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Вопрос законодательного и этического регулирования творчества нейросетей в настоящий момент остро стоит на повестке дня – например, с помощью программного обеспечения можно генерировать непристойный или экстремистский контент в практически неограниченном количестве. Возможно, в ближайшем будущем в ряде стран будут законодательно определены темы и запросы, на которые нейросети не должны создавать контент. Другие же страны могут отказаться от подобного регулирования, заявив о необходимости обеспечения свободы создания и распространения информации.

#нейросети #сбер #генерация изображений #kandinsky
Источник: ixbt.com
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