Наиболее популярная - о ребенке коммандера Шепарда, главного героя оригинальной трилогии

Трилогия космических Action-RPG Mass Effect от компании Bioware была тепло принята игровым сообществом, несмотря на ложку дегтя в виде оригинальных концовок третьей части, которые в дальнейшем были расширены при помощи бесплатного DLC. Последняя игра трилогии, Mass Effect 3, вышла в 2012 году, в дальнейшем же, в 2017 году увидел свет спин-офф под названием Mass Effect Andromeda, который не получил таких высоких оценок.

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Сейчас Bioware работает над проектом под кодовым названием Mass Effect Next, и в рамках ежегодного мероприятия N7 Day продемонстрировала геймерам тизер-трейлер будущей игры. Фанаты вселенной уже построили множество теорий – согласно наиболее популярной из них, девушка на видео является дочерью главного героя оригинальной трилогии, коммандера Шепарда, а также его спутницы, азари Лиары. При этом высока вероятность, что это лишь один из «предустановленных» вариантов главного героя, и игрок сможет создать собственного персонажа и выбрать его предысторию.

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Согласно предположениям с Reddit, действие Mass Effect Next будет происходить в 2819 году или немного позднее, уже после прибытия ковчегов с колонистами в галактику Андромеда. Также в тизер-трейлере игроки увидели гетов (синтетиков), причем носящих одежду, что говорит об их «очеловечивании», и намек на появление клона или наследника Призрака – лидера организации «Цербер», продвигающей в галактике агрессивными и часто незаконными методами интересы человечества. Также, судя по расшифрованному коду из тизер-трейлера, в игре появятся и левиафаны – древняя раса, с представителем которой коммандер Шепард встречался в DLC к Mass Effect 3. Дата выхода Mass Effect Next, даже предварительная, по-прежнему неизвестна, но, судя по наличию у Bioware наработок, можно предположить, что игра выйдет в течение ближайших 2-3 лет.