Граждане активно пользуются заемными средствами

Как пишет издание «Известия», ссылаясь на данные компании «Скоринг бюро», средний лимит по кредитным картам в России за прошедший год вырос примерно на треть и превысил 100 тысяч рублей. Высокая инфляция заставляет потребителей тратить больше денежных средств для поддержания привычного уровня жизни, при этом рост использования заемного капитала приводит к увеличению рисков «кредитной зависимости», при которой человек не имеет накоплений и привыкает жить в долг, а при возникновении форс-мажорной ситуации вроде тяжелой болезни оказывается в долговой яме.

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По мнению ряда экспертов, банки в условиях высокой конкуренции стали более лояльно относиться к заемщиком, быстро повышая им кредитные лимиты даже при отсутствии официального трудоустройства. Что же касается заработных плат – формально они увеличиваются быстрее, чем растет инфляция, но к формуле подсчета последней имеются большие вопросы. Кстати, самим банкам выгодно, чтобы значительная часть их клиентов постоянно пользовалась кредитными картами или потребительскими кредитами – это, на маркетинговом сленге, «теплая» аудитория, которой можно продать дополнительные услуги.