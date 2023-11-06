При этом эксперты прогнозируют возможность дальнейшего укрепления "деревянного

Уже на протяжении почти двух недель за один доллар дают не более 95 рублей – принятые Центробанком, президентом и правительством меры по поддержанию курса российской национальной валюты сработали. Речь идет о повышении ключевой ставки с 8.5% до 12%, 13%, а затем и 15%, а также указе Владимира Путина о продаже 43 крупными компаниями-экспортерами части валютной выручки. Как отмечают эксперты, рубль, судя по всему, нашел новое равновесие на отметке 92-93 единиц за доллар, хотя не исключается и дальнейшее укрепление «деревянного».

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Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщал, что аналитики компании ожидают снижения курса доллара до 90 рублей. Аналогичного мнения придерживаются и многие других специалисты из крупнейших российских банков, говоря о диапазоне в 85-90 рублей за доллар. Стоит отметить, что на экономическую ситуацию в стране сильно влияет политическая – в марте 2024 года должны состояться выборы президента, соответственно, до них обрушения курса рубля ждать точно не стоит. У государства имеется достаточно инструментов, чтобы обеспечить поддержку национальной валюты в краткосрочном периоде – здесь можно вспомнить как опыт валютных интервенций, так и повышение ключевой ставки до 20% в 2022 году вскоре после начала «специальной военной операции» (СВО).