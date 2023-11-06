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[Zero]
В ближайшие месяцы автомобили в России могут подорожать на 10-30%
Средняя цена нового авто уже превысила 3 миллиона рублей

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Как заявил журналистам «Ленты» директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса FRESH Максим Солодовник, цены на некоторые транспортные средства в России могут вырасти на 30% уже в ближайшие месяцы – среди причин специалист называет увеличение утилизационного сбора и повышение Банком России ключевой ставки, которое привело к удорожанию кредитов. Прогнозируют дополнительное повышение цен и другие эксперты, хотя многие из них более консервативны в его численных оценках и говорят о 10%, а не о 30%.

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Стоит отметить, что с начала 2023 года автомобили в России уже подорожали почти на 25% – такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» Средняя стоимость новой машины в стране впервые превысила 3 миллиона рублей, хотя в январе находилась на уровне 2.4 миллиона. Повышение цен на новые автомобили сказывается и на вторичном рынке, на котором активно действуют перекупщики, скупающие машины, наводящие на них внешний лоск и перепродающие с крупной наценкой.

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Согласно ряду оценок, владение личным транспортным средством в России за последние 10 лет стало гораздо более затратным, если сравнивать рост цен на автомобили, запчасти, расходники и топливо с динамикой реальных доходов граждан.

#россия #экономика #автомобили #цены
Источник: ixbt.com
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