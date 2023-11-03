Эксперты считают, что российская валюта закрепится в диапазоне 85-95 единиц за доллар

В течение 2023 года курс рубля демонстрировал тенденцию к падению – если в январе за один доллар давали 70-75 единиц российской национальной валюты, то в августе уже 95-100 и даже больше. Ослабление рубля привело к ускорению инфляции и снижению реальных доходов населения, поэтому Банк России принял меры для поддержания курса, трижды за последние месяцы нарастив ключевую ставку – в настоящий момент она составляет 15% против июльских 8.5%.

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Впрочем, как считают эксперты, более значимую роль, чем увеличение ключевой ставки, сыграл указ президента страны Владимира Путина об обязательной продаже 43 крупными фирмами, работающими на экспорт, части валютной выручки. Также российский лидер заявил, что для бюджета требуется курс [доллара] чуть-чуть пониже, чем дал понять трейдерам, что американская валюта в ближайшие месяцы не будет стоить больше 100 единиц российской – если вновь наметится тенденция к ослаблению рубля, государство вмешается, задействовав имеющиеся у него в наличии инструменты.

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Совокупно предпринятые меры наконец-то сработали: на протяжении уже десяти дней за один доллар дают не более 95 рублей, при этом эксперты считают, что российская валюта может дополнительно укрепиться, опробовав диапазон в 85-95 единиц за доллар. Более реалистичным, впрочем, большинству финансовых аналитиков кажется курс в 90-95 рублей за доллар. Значительного же ослабления российской валюты не следует ожидать как минимум до марта-апреля 2024 года.