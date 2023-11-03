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[Zero]
Курс доллара на протяжении десяти дней держится ниже отметки в 95 рублей
Эксперты считают, что российская валюта закрепится в диапазоне 85-95 единиц за доллар

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В течение 2023 года курс рубля демонстрировал тенденцию к падению – если в январе за один доллар давали 70-75 единиц российской национальной валюты, то в августе уже 95-100 и даже больше. Ослабление рубля привело к ускорению инфляции и снижению реальных доходов населения, поэтому Банк России принял меры для поддержания курса, трижды за последние месяцы нарастив ключевую ставку – в настоящий момент она составляет 15% против июльских 8.5%.

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Впрочем, как считают эксперты, более значимую роль, чем увеличение ключевой ставки, сыграл указ президента страны Владимира Путина об обязательной продаже 43 крупными фирмами, работающими на экспорт, части валютной выручки. Также российский лидер заявил, что для бюджета требуется курс [доллара] чуть-чуть пониже, чем дал понять трейдерам, что американская валюта в ближайшие месяцы не будет стоить больше 100 единиц российской – если вновь наметится тенденция к ослаблению рубля, государство вмешается, задействовав имеющиеся у него в наличии инструменты.

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Совокупно предпринятые меры наконец-то сработали: на протяжении уже десяти дней за один доллар дают не более 95 рублей, при этом эксперты считают, что российская валюта может дополнительно укрепиться, опробовав диапазон в 85-95 единиц за доллар. Более реалистичным, впрочем, большинству финансовых аналитиков кажется курс в 90-95 рублей за доллар. Значительного же ослабления российской валюты не следует ожидать как минимум до марта-апреля 2024 года. 

#россия #экономика #рубль #доллар #валюта #курс доллара #курс рубля
Источник: profinance.ru
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glavhyilo
14:27
как говорил шариков-на учёт встану,но воевать не пойду
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OgoGoLog
14:24
Т.е. ты веришь российским источникам, но топишь за Украину. У тебя диссонанса это не вызывает? По твоей логике ты и Путина поддерживаешь, как и все действительно российские источники. А СБУ знает?
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Блейд
14:23
На Вики можно писать что угодно. Это тоже самое что ты на сайт oveclockers бы ссылался
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Truth Sееker
14:23
Тут также как и с местными диванным бойцами, которые грозятся дойти до Берлина после Украины, но как только их спрашиваешь, почему не на СВО они, то сразу сливаются ЗЫ. Даже песню про них выпустили
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Alexey
14:22
Статью писал GPT бот :)))
Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
OgoGoLog
14:22
До 128 горной ей очень далеко. https://rg.ru/2023/01/23/v-zaporozhe-128-iu-brigadu-vsu-razgromili-v-shestoj-raz-za-vremia-svo.html 6 раз!!!
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Олег Ст
14:21
Каких воздушных боев?? Их просто сбили ПВО, загинацидили короче..
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Блейд
14:21
А зачем он Аллахом клянётся что готов поехать в палестину, ему уже и билеты купили. А он сливается
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Truth Sееker
14:20
Тут я с тобой соглашусь
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Truth Sееker
14:20
Так я же тебе писал, что раз вики пророссийская, то ссылки на неё достоверны
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
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