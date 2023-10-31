Вероятно, стоит аппарат будет около 100 американских долларов

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, один из Youtube-блогеров рассекретил характеристики будущего недорогого смартфона Xiaomi Redmi 13C, который должен прийти на смену 12C. Если контент-мейкер действительно протестировал будущую новинку Xiaomi, а не сфальсифицировал видео, то можно сказать о том, что аппарат будет базироваться на SoC MediaTek Helio G85 и получит до 8 ГБ ОЗУ, а также накопитель емкостью до 256 ГБ.

реклама

Помимо этого, Redmi 13C, вероятно, будет обладать 90-герцевым IPS-дисплеем диагональю 6.59 дюйма с разрешением FullHD+, 50+2-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной. Емкость аккумуляторной батареи смартфона может составить 5000 мА*ч, а среди дополнительных особенностей устройства можно выделить наличие разъема для карт памяти MicroSD и поддержку ускоренной 18-ваттной зарядки. Функционировать устройство, по предварительным данным, будет под управлением ОС Android 13 с интерфейсом MIUI. Сколько будет стоить Redmi 13C – в настоящий момент неизвестно, но, вероятно, около 100 американских долларов, как и Redmi 12C. Впрочем, это цена базовой версии – продвинутые модификации могут предлагаться ритейлерами заметно дороже.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



