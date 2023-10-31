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Рубль уверенно растет по отношению к доллару
Уже в течение недели, а эксперты ставят на продолжение тренда

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Первые три квартала 2023 года были не слишком удачными для российской национальной валюты – если в начале года за один доллар давали 70-75 рублей, то в августе-октябре американская валюта не раз переваливала за отметку в 100 «деревянных». Подобная ситуация на финансовом рынке не могла не сказаться на инфляции и реальных доходах граждан РФ, поэтому за проблему взялось государство – Банк России в августе, сентябре и октябре повышал ключевую ставку. Этим дело не ограничилось – в этом месяце президент страны Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже рядом крупных компаний-экспортеров части валютной выручки в объемах, определяемых правительством.

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Указанные меры, а также заявление российского лидера о том, что для бюджета требуется более низкий курс доллара, привели к ожидаемым результатам – рубль наконец-то пошел в рост. Уже на протяжении недели за одну единицу американской валюты дают не более 95 единиц российской, а 30 октября – и вовсе менее 93 единиц. Как считает значительная часть отраслевых экспертов, экономистов и финансовых аналитиков, в ближайшие месяцы доллар будет стоить 90-95 рублей, а возможно, даже 85-90 рублей. Поддержка государством национальной валюты будет осуществляться на протяжении как минимум шести месяцев. Исходя из таких вводных, следует ожидать, что цифровая и бытовая техника, а также другие импортные товары могут подешеветь, пусть и не слишком значительно – ритейлеры по-прежнему считают, что в среднесрочном и долгосрочном периоде рубль недостаточно стабилен, а потому риски его очередного обрушения следует закладывать в конечную стоимость товаров.

#россия #экономика #рубль #доллар #курс доллара #курс рубля
Источник: profinance.ru
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