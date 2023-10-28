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Около 40% российских IT-специалистов работают удаленно
Некоторые - даже из других стран

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Как сообщает популярный ресурс Cnews со ссылкой на данные совместного исследования hh.ru и компании «Технократия», около 40% IT-специалистов в России работают удаленно, при этом некоторые их них трудятся из-за пределов страны. Рынок информационных технологий во многом является рынком работника, а не работодателя, поэтому части компания приходится подстраиваться под требования уехавших из РФ высококвалифицированных специалистов. Рост количества удаленных работников подтвердили такие компании, как СДЭК, «СКБ Контур», «Мегафон».

Популярность удаленной работы резко взлетела из-за пандемии коронавируса, и с тех пор продолжает расти – все большее число сотрудников не желает тратить время на дорогу до рабочего места и находиться в офисе, особенно без собственного кабинета. Наиболее дефицитными в IT-отрасли являются программисты с большим опытом работы – «мидлы» и «сеньоры», и именно они в большинстве случаев предъявляют к работодателю особые требования, включая возможность работать удаленно. Такие данные приводит руководитель службы исследований Headhunter Мария Игнатова.

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Впрочем, далеко не все работодатели из сферы IT согласны на полную удаленку – более двух третей компаний готовы рассматривать лишь гибридный формат, при котором периодическое, хотя и не ежедневное посещение офиса все-таки требуется. Такой подход увеличивает сроки поиска кадров и не позволяет набирать людей из других регионов и стран, но зато дает работодателю больше контроля над сотрудниками, или, по крайней мере, иллюзию такого контроля.

#информационные технологии #работа #удаленная работа #it-сфера
Источник: cnews.ru
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