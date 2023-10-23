Как считают многие эксперты, основная тому причина - указ президента РФ о продаже рядом компаний части валютной выручки

На протяжении большей части 2023 года российская национальная валюта дешевела по отношению к американской – если в январе за один доллар давали около 70-75 рублей, то в августе – уже 95-100 рублей. Поднимался доллар и выше сотни, в результате чего Банк России для поддержания рубля принял решение дважды повысить ключевую ставку – сначала до 12% в августе, а потом и до 13% в сентябре. Эффект это дало кратковременный и не слишком стабильный – вскоре рубль снова пересек психологически важную отметку в 100 единиц за доллар.

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Из-за ослабления российской национальной валюты выросли цены на импортные товары, а также ускорилась инфляция. Также стоит отметить, что курс выше 100 рублей за доллар вызывает недовольство граждан, которое легко фиксируется при помощи различных опросов. И государство дало четкий сигнал, что в ближайшие месяцы не допустит дальнейшего падения курса рубля – президент страны Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже 43 группами компаний, занимающихся экспортом, части валютной выручки. Объемы и сроки продаж определит правительство. Также российский лидер заявил в ходе одной из пресс-конференций, что для бюджета нужен курс [доллара] «чуть-чуть пониже».

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После этого рубль наконец-то начал укрепляться – сегодня, 23 октября он впервые почти за полтора месяца усилился до уровня менее 95 единиц за доллар. Как считают эксперты, решающую роль здесь играют наконец-то четко сформулированная позиция государства, а также высокие цены на энергоресурсы. Крупные спекулянты поняли – играть против рубля в ближайшие 6 месяцев, пока действует указ президента, вряд ли будет выгодно. Многие экономисты и финансовые аналитики, в том числе, работающие в крупных банках, полагают, что рубль закрепится в диапазоне 90-95 единиц за доллар, а возможно, укрепится и еще больше.