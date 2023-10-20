Ожидается повышение цен на них и в России

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, стоимость графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090 в Китае сильно выросла – это произошло из-за запрета поставок в Поднебесную соответствующих видеокарт и GPU чипов для них. Дело в том, что RTX 4090 можно задействовать в тех же ресурсоемких задачах, что и некоторые профессиональные адаптеры – у нее значительное количество CUDA-ядер, а также специализированных блоков и солидный объем видеопамяти.

Изначально «четыре тысячи девяностые» предлагались в Китае за 13 тысяч юаней, сейчас же их стоимость выросла до 26-40 тысяч юаней, то есть примерно до 3500-5500 долларов. Примечательно, что санкции распространяются не только на Китай, но и, например, на Россию, Беларусь и Казахстан, а также еще несколько десятков стран. Для российских геймеров это, впрочем, проблемой не станет, поскольку в страну уже налажен параллельный импорт. А вот китайским ритейлерам потребуется время на то, чтобы создать и протестировать альтернативные каналы поставок. Как предполагают эксперты, на несколько месяцев в Китае ощутимо возрастет спрос на RTX 4080 – на эту видеокарту санкции не распространяются.