Она будет использоваться в твердотельных накопителях южнокорейской корпорации

Как сообщает издание Business Korea, южнокорейская корпорация Samsung планирует организовать выпуск в Китае 236-слойной флеш-памяти 3D NAND. Соответствующая производственная площадка у компании есть с 2014 года – в городе Сиань, но ранее там производилась только 128-слойная память, хотя и в весьма значительных количествах. До конца года на фабрику доставят необходимое оборудование.

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Объемы выпуска предприятием флеш-памяти в связи с переходом с шестого на восьмое поколение чипов снизятся на 20-30% в связи из-за удлинения производственного цикла, тем не менее, в финансовом плане выпускать 236-слойную память будет выгоднее, особенно с учетом того, что Samsung разрабатывает PCI-E 5.0 твердотельные накопители, в которых она будет использоваться. Такие SSD будут стоить достаточно дорого, что позволит окупить затраты. Стоит отметить, что в настоящий момент корейская компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком флеш-памяти, и чтобы не потерять лидерство, ей необходимо своевременно проводить модернизацию своих фабрик, успешно разрабатывать и внедрять новые технологии, а также выпускать конкурентоспособные продукты.