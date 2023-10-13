Для этого есть сразу несколько причин

Как пишет «ТАСС», в третьем-четвертом квартале 2023 года россияне активно скупают бытовую технику, причем не только бюджетного и среднего, но и продвинутого среднего, а также высокого ценовых сегментов. Об этом рассказала журналистам директор маркетплейса группы "М.Видео-Эльдорадо" Александра Иванченко. Среди причин подобного явления эксперты называют фактор отложенного спроса, частичное восстановление ассортимента после введения санкций и ухода из страны ряда компаний, а также динамику курса российской национальной валюты.

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Среди наиболее востребованных категорий товаров – крупная бытовая техника, встраиваемая техника, пылесосы, электроинструмент, а также электросамокаты. Любопытно, что подход потребителей к выбору товаров, по словам Иванченко, становится более вдумчивым и прагматичным – клиенты обращают внимание на большее количество критериев, включая стоимость, бренд, функциональность, качество обслуживания и поддержки, срок гарантии.

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Вероятно, повышенный спрос на бытовую технику продлится до конца 2023 года, после чего в первом квартале можно будет увидеть значительный спад продаж. Что же касается курса доллара – президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже несколькими десятками ресурсодобывающих и не только групп компаний валютной выручки и приобретении рублей, что должно оказать российской национальной валюте значительную поддержку. Эффект уже можно заметить на бирже – после сообщений в СМИ о подписании указа доллар стал торговаться не за 100-101 рубль, а за 96-97 рублей.