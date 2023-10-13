Ошибку допустил один из европейских ритейлеров

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, один из европейских ритейлеров, магазин Alternate, по ошибке реализовал как минимум девять еще не вышедших процессоров Intel Core i9-14900K до их официального релиза, который состоится через несколько дней. Проданы новенькие CPU были по 685 евро – это всего на 21 евро дороже, чем стоят в том же магазине процессоры Core i9-13900K.

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Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда еще не поступившие официально в продажу комплектующие достаются покупателям – даже если говорить только о чипах Raptor Lake Refresh, то один из пользователей Reddit сообщил об успешном приобретении в Индонезии процессора Intel Core i7-14700K за 7.45 миллионов рупий, то есть примерно за 476 долларов США. Официальное поступление новых процессоров в продажу ожидается 17 октября, при этом значительного увеличения производительности по сравнению с решениями предыдущей линейки, по мнению экспертов, они не принесут, особенно если говорить об игровых сценариях использования. Проще говоря, это не принципиально новые процессоры, а скорее обновленные старые, и пользователям, имеющим на руках модели 13-й серии, вряд ли стоит их приобретать.