В мобильных играх проводят время еще больше работников

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос об играх на работе среди экономически активных и официально работающих граждан России из разных регионов – всего в нем приняло участие 1500 человек. Как выяснилось, не менее 15% респондентов регулярно играют на работе в компьютерные игры. Чаще всего этим занимаются сотрудники, у которых периодически появляется свободное время – кладовщики, администраторы, охранники, офисные работники. Стоит отметить, что в опросе шла речь именно о компьютерных играх – мобильные запускают на работе еще больше людей, если верить данным других исследований.

Чаще остальных на цифровые развлечения ожидаемо отвлекается молодежь – среди опрошенных в возрасте до 34 лет периодически играют в компьютерные игры 27% человек. Если же говорить о всей выборке, то женщины играют в два раза меньше, чем мужчины – 10% против 20%. С увеличением возраста и ростом уровня доходов число отвлекающихся на видеоигры работников сокращается, при этом среди молодых людей оно, как считают эксперты, напротив демонстрирует тенденцию к росту, поскольку многие офисные работы предусматривают доступ к компьютеру, и дают при этом людям достаточно свободного времени для того, чтобы отвлекаться от трудовой деятельности.