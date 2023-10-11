Последние, вероятно, будут против

Как сообщает «Интерфакс», глава Минцифры Максут Шадаев предложил направить инфраструктурный платеж маркетплейсов на компенсацию 50% убытков Почты России в небольших населенных пунктах и на обновление отделений в них. Ранее была озвучена идея обязать маркетплейсы с миллиардной прибылью выплачивать почте 0,5% от квартального оборота. Некоторые представители непосредственно маркетплейсов, а также сторонние эксперты идею раскритиковали, в том числе, потому что речь идет о выручке и обороте, а не только о прибыли.

По данным господина Шадаева, в России имеется около 28 тысяч убыточных отделений, базирующихся в населенных пунктах с населением до 5 тысяч человек. Руководитель Минцифры уверен, что закрывать 50% этого убытка при помощи маркетплейсов, а еще 50% за счет прибыли Почты России вполне уместно. Также министр заявил, что если подобная программа будет принята, то действовать она должна до 2030 года. При этом глава комитета Госдумы по информполитике, депутат Анатолий Хинштейн полагает, что тратить инфраструктурный платеж следует именно на компенсацию убытков, а не на какие-либо другие цели. Окончательное решение, впрочем, пока не принято – обсуждение продолжается.