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[Zero]
Рынок ПК падает на протяжении 8 кварталов подряд — Gartner
Для этого есть сразу несколько причин

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По информации специалистов Garther, мировой рынок ПК падает уже на протяжении восьми кварталов подряд, что связано как с нестабильной геополитической и экономической ситуацией в мире, так и с последствиями острой фазы пандемии коронавируса – во времена локдаунов многие люди обновили свои ПК и ноутбуки, а потому в течение нескольких лет с высокой вероятностью не будут нуждаться в приобретении новых устройств подобного типа. При этом явными лидерами по продажам компьютеров и лэптопов являются компании Lenovo и HP.

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Кстати, эксперты Garther считают, что дно уже достигнуто, и в четвертом квартале рынок наконец-то покажет рост – этому поспособствуют сезон отпусков, праздничные акции, а также распродажи. Ожидается и увеличение спроса в корпоративном сегменте в связи с постепенным переходом на новую операционную систему Windows 11. Что же касается покупательского поведения геймеров – с их стороны ожидается приобретение в основном отдельных комплектующих с целью апгрейда уже имеющихся в наличии конфигураций, а не компьютеров в сборе. Любопытно, что в ближайшие годы у любителей цифровых развлечений могут появиться новые стимулы для обновления своих систем: виртуальная реальность и проекты на основе нейросетей.

#ноутбуки #экономика #компьютеры
Источник: gizmochina.com
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