Возлагают цветы и к синагогам в различных городах страны

Как сообщают СМИ, в частности, «Фонтанка» и «Московский комсомолец», россияне приносят цветы к посольству Израиля в Москве, консульству в Санкт-Петербурге, а также синагогам в различных городах. Цветы несут в память о погибших в Израиле в результате атаки ХАМАС из Сектора Газа. По информации представителей Израиля, в результате атаки погибло более 700 человек, не менее 2000 пострадали, десятки или даже сотни человек пропали без вести или были захвачены в качестве заложников. Соболезнования семьям выразили многие мировые лидеры и медийные персоны.

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Вчера, 8 октября, СМИ писали, что полиция не позволяет возлагать цветы к консульству в Санкт-Петербурге из соображений безопасности. «Не дай Бог, в цветах окажутся не цветы» – процитировали журналисты одного из сотрудников. Посольство в Москве также было взято под охрану правоохранительными органами, а у приближающихся к нему граждан устанавливали личность, проверяя документы. Нападение боевиков стало самой значительной эскалацией в арабо-израильском конфликте за много лет, и в настоящий момент неизвестно, когда стороны смогут сесть за стол переговоров для вызволения заложников и решения других вопросов.