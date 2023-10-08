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[Zero]
В соцсети X (Twitter) появилась замаскированная реклама, неотличимая от обычных постов
Ее крайне сложно заблокировать обычными средствами

реклама

Как сообщает Mashable, в социальной сети X, до приобретения ее американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском известной как Twitter, появилась скрытая реклама, замаскированная под обычные посты. Она содержит как фотографии, так и текст и может восприниматься как твит другого пользователя, при этом заблокировать подобную рекламу штатными средствами или сообщить о ее некорректности модераторам платформы в настоящий момент невозможно.

реклама

Пока описываемая реклама демонстрируется ограниченному количеству людей и только в мобильном приложении. Если кликнуть по объявлению, срабатывает перенаправление на рекламируемый ресурс, причем это происходит в том числе и при нажатии на «аватар пользователя», который в данном случае является фейковым. Эксперты по информационной безопасности высказываются о подобной рекламе крайне негативно и называют ее одним из так называемых «темных паттернов» – методов для манипулирования пользователями и склонения их к определенному поведению. Согласно многим оценкам, у соцсети наблюдаются проблемы с привлечением рекламодателей и доходам – возможно, новый формат вводится именно для улучшения финансовых показателей.

#twitter #социальные сети #соцсети #твиттер #соцсеть x
Источник: 3dnews.ru
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