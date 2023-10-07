Модель обеспечивает скоростные показатели до 10 ГБ/с

Как сообщает популярный ресурс TechPowerup, компания Silicon Power презентовала линейку флагманских PCI-E 5.0 твердотельных накопителей под названием XS80 Gen5 – в нее вошли модели емкостью 1 и 2 терабайта, обеспечивающие последовательные скорости чтения и записи до 8.5-10 ГБ/с (в зависимости от версии). Они выполнены на основе контроллера Phison E26 и оснащены 232-слойными чипами 3D TLC памяти от Micron.

реклама

За охлаждение новинок отвечают крупные по меркам SSD радиаторы – производитель решил обойтись без вызывающих недовольство пользователей шумных вентиляторов. Что касается надежности – ресурс перезаписи пока неизвестен, но Silicon Power предоставляет на продукт пятилетнюю гарантию и заявляет об 1.6 миллиона часов наработки на отказ. Дата поступления накопителей в продажу и их рекомендованная стоимость пока не раскрываются.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока Samsung и Western Digital готовят собственные PCI-E 5.0 контроллеры, производители второго эшелона, задействующие контроллеры Phison и память Micron, уже активно выпускают SSD нового стандарта. В большинстве случаев они стоят неоправданно дорого, но сам факт опережения такими компаниями лидеров рынка является весьма примечательным.