И вероятно, подорожают еще сильнее

Курс доллара уже превысил отметку в 101 рубль – и это несмотря на предпринятые Банком России меры, включающие в себя увеличение ключевой ставки до 12% в августе и до 13% в сентябре. В подобных условиях импортные товары продолжают дорожать – особенно сказывается изменение курсов валют на автомобилях, а также бытовой и цифровой технике, включая компьютерные комплектующие.

Флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090, предоставляющий ультимативный уровень производительности, достаточный для любых актуальных сценариев использования, в начале 2023 года стоил около 145-150 тысяч рублей, а в некоторых магазинах – и того дешевле, если говорить о модификации Palit GameRock OC. Сейчас в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, приобрести данную видеокарту можно за 200 тысяч рублей, и, если рубль продолжит слабеть, цена может стать еще более высокой.

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Второй по старшинству графический адаптер, NVIDIA GeForce RTX 4080 к середине осени 2023 года стоит чуть ли не столько же, сколько в начале стоил первый. Самая доступная по цене версия, RTX 4080 Palit JetStream, предлагается в «Регарде» за 132 тысячи рублей. Да, «четыре тысячи восьмидесятая» также является хорошим выбором для разрешения 4K, но в начале года она стоила чуть более 100 тысяч.

Если говорить о моделях RTX 4070 Ti и RTX 4070, предназначенных в первую очередь для QuadHD-гейминга, то они подорожали не так сильно, но тоже ощутимо – первую можно взять примерно за 90 тысяч рублей, а вторую – за 70 тысяч. Второй вариант в большинстве случаев выглядит предпочтительнее – разницу в производительности можно частично нивелировать при помощи технологий DLSS 3/Frame Generation.

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Еще меньше прибавила в цене ориентированная на разрешение FullHD видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 – дело в том, что до большинства российских магазинов она добралась уже в августе, когда курс доллара приблизился к отметке в 100 рублей, а затем пересек ее. Стоит отметить, что ее производительности достаточно для того, чтобы ставить в играх максимальные настройки – там, где возможностей адаптера не хватает для трассировки лучей, помогут уже упомянутые DLSS 3/FG. Что же касается моделей Ampere, с выходом Ada Lovelace большинство из них утратили свою актуальность – приобретать их не слишком целесообразно, за исключением случаев, когда вас не интересует рейтрейсинг.