Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
И вероятно, подорожают еще сильнее

реклама

Курс доллара уже превысил отметку в 101 рубль – и это несмотря на предпринятые Банком России меры, включающие в себя увеличение ключевой ставки до 12% в августе и до 13% в сентябре. В подобных условиях импортные товары продолжают дорожать – особенно сказывается изменение курсов валют на автомобилях, а также бытовой и цифровой технике, включая компьютерные комплектующие.

Флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090, предоставляющий ультимативный уровень производительности, достаточный для любых актуальных сценариев использования, в начале 2023 года стоил около 145-150 тысяч рублей, а в некоторых магазинах – и того дешевле, если говорить о модификации Palit GameRock OC. Сейчас в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, приобрести данную видеокарту можно за 200 тысяч рублей, и, если рубль продолжит слабеть, цена может стать еще более высокой.

реклама

Второй по старшинству графический адаптер, NVIDIA GeForce RTX 4080 к середине осени 2023 года стоит чуть ли не столько же, сколько в начале стоил первый. Самая доступная по цене версия, RTX 4080 Palit JetStream, предлагается в «Регарде» за 132 тысячи рублей. Да, «четыре тысячи восьмидесятая» также является хорошим выбором для разрешения 4K, но в начале года она стоила чуть более 100 тысяч.

Если говорить о моделях RTX 4070 Ti и RTX 4070, предназначенных в первую очередь для QuadHD-гейминга, то они подорожали не так сильно, но тоже ощутимо – первую можно взять примерно за 90 тысяч рублей, а вторую – за 70 тысяч. Второй вариант в большинстве случаев выглядит предпочтительнее – разницу в производительности можно частично нивелировать при помощи технологий DLSS 3/Frame Generation.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Еще меньше прибавила в цене ориентированная на разрешение FullHD видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 – дело в том, что до большинства российских магазинов она добралась уже в августе, когда курс доллара приблизился к отметке в 100 рублей, а затем пересек ее. Стоит отметить, что ее производительности достаточно для того, чтобы ставить в играх максимальные настройки – там, где возможностей адаптера не хватает для трассировки лучей, помогут уже упомянутые DLSS 3/FG. Что же касается моделей Ampere, с выходом Ada Lovelace большинство из них утратили свою актуальность – приобретать их не слишком целесообразно, за исключением случаев, когда вас не интересует рейтрейсинг.

Купить видеокарту в магазине «Регард»

#видеокарты #рубль #доллар #графические ускорители #зероновости
Источник: ixbt.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA готовит к выходу GeForce RTX 4080 Ti на базе GPU AD102
NVIDIA готовит RTX 4080 Ti – улучшенную модель существующей RTX 4080
Intel выпустила обновленный драйвер для профессиональных видеокарт Arc Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
9
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
9
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
1
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
4
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Премьер Венгрии призвал Евросоюз не портить отношения ещё и с Азербайджаном
1
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
3
Истребитель МиГ-31 отогнал самолёт P-8A Poseidon ВМС США от границ России
3
Эксперт сравнил бюджетные телевизоры LG и Samsung с диагональю 43
+
ASRock представила Radeon RX 6600 Challenger белого цвета
+
Новый беспроводной Displace TV OLED-телевизор может удержаться от падения
1
Politico: Грандиозный саммит в испанской Гранаде закончился полным провалом
2

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
82
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
7
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
2
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
12
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
17
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории
19

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:20
Думаешь твои какашки лучше? - А мои песни я никому не навязываю. Они не желающим слушать сами прилетают!
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
ЧatoБoт
20:19
Палестинская ворона-юдофобка: https://t.me/SALOBOY/26036
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
glavhyilo
20:19
по радио говорят,что если ещё пару дней будет так же в израиле,то это война реальная там,а не просто удары ракетами.
Премьер-министр Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты
мама Стифлера
20:18
Нам твоих песен достаточно.
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
мама Стифлера
20:17
Гений, ты наверно даже знаешь кто такой Галкин?
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
мама Стифлера
20:16
Это ещё не самое позорное. Позорище армии Израиля! Неизвестные угнали Меркаву на металлолом! https://www.yaplakal.com/forum23/topic2675697.html
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
Malfoi
20:14
нет современных оптических систем, способных наводиться на сверхвуке. Наши кинжлы поэтому и сбил патриот, поскольку на крайнем участке он замедляется до 0,8Маха(
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
Владимир Платонов
20:14
Платить фантиками будут ? 🤣🤣🤡
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
Просто Хомяк
20:13
Слишком жирно. Деревянную пику выдать и в окоп!
Израильские военные бросили новейший Merkava mk4M - сдачи "лучшего танка" не было долгие годы
мама Стифлера
20:12
Этот дебил всегда великолепен в своих заявлениях.
Боррель осудил ракетную атаку ХАМАС по Израилю и призвал прекратить насилие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем