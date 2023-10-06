Но только на устройства, не способные подключаться к интернету

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова, заключенным разрешили приобретать и скачивать книги в электронном формате – при этом устройство, на котором они будут открываться, не должно иметь технической возможности соединения с интернетом. Вероятно, речь идет о ридерах, не предусматривающих установку SIM-карт или подключение по Wi-Fi. Соответствующие дополнения и исправления уже были внесены в Правила внутреннего распорядка, актуальные в местах лишения свободы.

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Помимо электронных книг, заключенные смогут скачивать юридическую литературу и ознакамливаться в цифровом формате с материалами своего уголовного дела. Постепенно внедряются в исправительных учреждениях и специальные терминалы, с помощью которых можно оставить жалобу или записаться к врачу. Также господин Вуколов рассказал о приоритетах ФСИН на ближайшие годы, среди которых особо отметил программу по развитию исправительных центров и необходимость увеличения заработной платы медицинских работников, занятых в системе ведомства.