Возможно, корпорация Apple экономит на компонентах для своих смартфонов

Как сообщает популярный ресурс Notebookcheck со ссылкой на проверенного инсайдера RGcloudS, аккумуляторная батарея смартфона Apple iPhone 15 рассчитана всего на 600 циклов зарядки и после них начинает быстро терять емкость. С аналогичной проблемой уже столкнулись пользователи iPhone 14 – на тематических ресурсах и в социальных сетях можно найти многочисленные жалобы на снижение емкости на 10%, 15% и даже 20%. По словам RGcloudS, компания из Купертино экономит на компонентах, чтобы максимизировать прибыль без повышения цен на свою продукцию.

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Стоит отметить, что другие производители смартфонов нередко используют более долговечные аккумуляторные батареи, выдерживающие более 800 циклов зарядки без существенной потери емкости. OnePlus же и вовсе перешла на самовосстанавливающиеся аккумуляторы, рассчитанные на 1600+ циклов. Впрочем, хватает на рынке и компаний, официально заявляющих о все тех же 500-600 циклах зарядки – благо, в большинстве случаев заменить аккумуляторную батарею на новую не слишком сложно, даже если она формально является несъемной.