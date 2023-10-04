Минздрав, впрочем, выступает против

Как сообщает «Фонтанка», дискуссия по поводу того, разрешать или не разрешать онлайн-продажу алкогольной продукции в России продолжается – при этом у представителей различных министерств по данному вопросу разное мнение. Так, министр финансов Антон Силуанов видит в легализации такой торговли больше плюсов, чем минусов, поскольку с ее помощью можно будет выдавить с рынка значительную часть суррогатной и контрафактной продукции. Минздрав же выступает резко против, поскольку онлайн-продажа повысит доступность алкоголя для несовершеннолетних, и в целом может привести к повышению потребления спиртных напитков.

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По информации господина Силуанова, решение по поводу онлайн-продажи алкоголя может быть принято до конца 2023 года, хотя многие эксперты считают, что оно будет отложено из-за отсутствия консенсуса. Так, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов напомнил, что неумеренное потребление алкоголя может приводить к развитию множества заболеваний, а также усугублять течение уже имеющихся у человека хронических болезней. Продажа алкоголя онлайн, по мнению специалистов Минздрава, может негативно сказаться на ожидаемой продолжительности жизни российских граждан и на демографических показателях.