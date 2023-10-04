Пушистым кот стал по ошибке - он изначально был лысым

Разработчики из бельгийской студии Larian Studios выпустили восьмой патч для своей партийной RPG Baldur’s Gate 3, которая с высокой вероятностью станет «Игрой года». Обновление уже в шутку окрестили «самым важным в истории видеоигр» – а все из-за истории с котом по кличке Его Величество из таверны «Последний свет». Изначально он задумывался как лысый, но в третьем патче стал пушистым. Возмущенные геймеры потребовали «вернуть как было», и разработчики вняли гласу народа – кот снова стал похож на представителя породы сфинксов.

реклама

Помимо описанного выше важнейшего исправления, патч устраняет различные баги и эксплойты, а также исправляет несколько проблем, приводящих к вылету игры. Как подчеркивают в Larian, поддержка игры будет осуществляться на протяжении длительного времени, при этом выпускать крупных DLC к ней разработчики не планируют – в первую очередь, из-за соображений баланса, а также из-за без того крупного масштаба проекта. Впрочем, многие любители цифровых развлечений уже сейчас называют игру лучшей партийной RPG со времен Dragon Age: Origins – она наверняка соберет множество наград.