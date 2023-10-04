Один из спутников не был должным образом убран с орбиты

Как сообщают СМИ, Федеральная комиссия по связи США (FCC) впервые оштрафовала компанию за космический мусор – по заявлению ведомства, провайдер Dish Network должен выплатить штраф 150 тысяч американских долларов в связи с тем, что один из ее спутников не был корректным образом убран с орбиты. Аппарату не хватило топлива, чтобы достичь специальной «зоны захоронения», в которую переправляются некоторые спутники после окончания их срока эксплуатации.

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FCC считает, что спутник Dish Network по-прежнему находится в опасной близости с прочими космическими аппаратами, что влечет дополнительные расходы для других компаний на корректировку орбит, а также увеличивает риски возникновения нештатных ситуаций. Регулятор предупредил, что назначенный штраф не будет единичным – другим фирмам с собственными спутниковыми группировками также следует должным образом сводить отработавшие устройства с орбиты. В самой Dish Network со штрафом не согласны и намерены попытаться его обжаловать – по мнению представителей компании, старый спутник не обязан соответствовать новым требованиям по предотвращению образования космического мусора.