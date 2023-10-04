Некоторые рекомендации станут обязательными требованиями

Как сообщает The Verge, корпорация Google планирует ужесточить антиспамерскую политику для массовых рассылок через почту Gmail. По предварительным данным, новые правила вступят в силу в феврале 2024 года – отправляющие более 5000 электронных писем компании должны будут удерживать уровень спама ниже 0.3%. Также компания требует от бизнеса реализовать возможность отказа от рассылок одним кликом и обрабатывать подобные заявки в течение 48 часов.

В последние полгода Google активно работала над совершенствованием защиты пользователей Gmail, поэтому ужесточение требований к рассылкам выглядит логичным шагом. Тем более, как заявил Нил Кумаран, менеджер группы продуктов по безопасности и доверию Gmail, далеко не все компании должны образом настраивают свои рассылки, из-за чего злоумышленники могут отправлять спамерские и фишинговые письма с вредоносными вложениями или ссылками, мимикрирующие под легальные. При этом компания постоянно закрывает существующие лазейки и совершенствует свои автоматизированные системы обнаружения спама.