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[Zero]
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
Крыша авто в нем сравнивается с грудью Лары Крофт из старой игры про расхитительницу гробниц

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Эксцентричный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети мем об «угловатом» дизайне электромобиля Tesla Cybertruck. В нем крыша транспортного средства сравнивается с грудью расхитительницы гробниц Лары Крофт из игры, вышедшей во второй половине девяностых. Согласно сюжету мема, именно эта часть тела главной героини якобы вдохновила Илона на дизайн Cybertruck.

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Ранее Илон Маск неоднократно публиковал различные мемы. Совсем недавно он выпустил пост с изображением президента Украины Владимира Зеленского в виде «парня с напряженными венами на лице», выпрашивающего помощь у западных союзников. Сообщение бизнесмена вызвало недовольство у многих американских и европейских политиков, и медийных личностей, а украинские официальные лица даже обвинили Маска в «распространении российской пропаганды». При этом, по мнению политологов, миллиардер, как и многие республиканцы, считает, что США следует сосредоточиться на решении собственных проблем и расходовать меньше денежных средств на нужды других государств.

#tesla #илон маск #электромобили #лара крофт #мемы
Источник: ixbt.com
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