Ранее первое место занимали GTX 1060, а потом GTX 1650

Популярный игровой сервис Steam опубликовал статистику за сентябрь 2023 года – среди наиболее интересных ее разделов стоит отметить раздел информации о графических ускорителях, используемых геймерами. И в этот раз изменения в нем серьезные – сменился лидер рейтинга. Если раньше на протяжении длительного времени им был адаптер GTX 1060, а потом GTX 1650 (правда, десктопный и мобильный вариант суммарно), то сейчас на первое место вышла видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 – причем исключительно десктопная. Мобильная учитывается в рейтинге отдельно и тоже весьма востребована.

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Судя по статистике, геймеры наконец-то начали заменять GTX 1060 на более современные карты – «тысяча шестидесятая» упала на четвертое место, уступив третье RTX 2060. На пятом, шестом и седьмом расположились модели поколения Ampere – RTX 3060 Ti, RTX 3060 и RTX 3070. Если же говорить о графических ускорителях Ada Lovelace, то разглядеть один из них можно только на 14 месте, и то мобильный. Речь идет о RTX 4060 Laptop GPU. Впрочем, в скором времени ситуация может измениться – такие видеокарты, как RTX 4070 Ti, RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 продолжают активно раскупаться.