Также рядом с могилой присутствуют священник и бойцы ЧВК "Вагнер"

Как пишет «Фонтанка», сегодня, 1 октября 2023 года на Пороховское кладбище в сопровождении священника и бойцов ЧВК «Вагнер» прибыли мать и сын Евгения Пригожина Виолетта и Павел. Сегодня исполняется 40 дней с момента гибели ставшего известным на всю Россию бизнесмена. Собравшиеся у могилы попросили журналистов не тревожить мать покойного. Также, по данным СМИ, цветы приносят не только на кладбище, но и к неформальному офису Пригожина на Университетской набережной.

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Ранее на месте крушения самолета Пригожина в Тверской области появился памятник, а в нескольких регионах страны – стихийные мемориалы. Итоги расследования катастрофы публиковать пока преждевременно – экспертизы все еще продолжаются. Собралось несколько десятков человек и на Мемориальном кладбище у могилы Дмитрия Уткина, также погибшего в результате крушения. На вопросы представителей СМИ большинство пришедших отвечать отказались, но один из мужчин заявил, что не может до конца поверить в гибель лидеров ЧВК «Вагнер», поскольку церемония похорон была закрытой. Также одна из пенсионерок заявила журналистам, что «с уважением относилась к деятельности погибших».