Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Мать и сын Евгения Пригожина приехали на кладбище – со дня гибели бизнесмена прошло 40 дней
Также рядом с могилой присутствуют священник и бойцы ЧВК "Вагнер"

реклама

Как пишет «Фонтанка», сегодня, 1 октября 2023 года на Пороховское кладбище в сопровождении священника и бойцов ЧВК «Вагнер» прибыли мать и сын Евгения Пригожина Виолетта и Павел. Сегодня исполняется 40 дней с момента гибели ставшего известным на всю Россию бизнесмена. Собравшиеся у могилы попросили журналистов не тревожить мать покойного. Также, по данным СМИ, цветы приносят не только на кладбище, но и к неформальному офису Пригожина на Университетской набережной.

реклама

Ранее на месте крушения самолета Пригожина в Тверской области появился памятник, а в нескольких регионах страны – стихийные мемориалы. Итоги расследования катастрофы публиковать пока преждевременно – экспертизы все еще продолжаются. Собралось несколько десятков человек и на Мемориальном кладбище у могилы Дмитрия Уткина, также погибшего в результате крушения. На вопросы представителей СМИ большинство пришедших отвечать отказались, но один из мужчин заявил, что не может до конца поверить в гибель лидеров ЧВК «Вагнер», поскольку церемония похорон была закрытой. Также одна из пенсионерок заявила журналистам, что «с уважением относилась к деятельности погибших».

#пригожин #вагнер #зероновости
Источник: fontanka.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
"Всё в порядке" - В сети впервые появилось 8-минутное видео с Пригожиным и Уткиным в Африке
Пригожин завещал всё имущество сыну Павлу: дочкам почти ничего не осталось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
24
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
11
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
8
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
10
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
3
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
4
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
3
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
1
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
3
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
2
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
7
FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия
2
Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
1
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
10
Минобороны: экипаж Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет
+

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
10
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
24
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
5
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
6
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
4
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
15
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
3

Сейчас обсуждают

Китя.
13:46
25-30 фпс это кино снимают и то при резких движениях видно слайды. а вы играть собрались это не комфортно.
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
SlyBiBi
13:46
Мсье склонен к некрофилии?
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
Shatun29
13:46
Статья не о том сколько купить могут у нас и в пендосии, а о том насколько подорожал))). В россии 92 на пять рублей и крики что всё рухнуло не утихают у ципсошников. А в пендостане на сколько? и чего ...
Нефть стоит под сто долларов, а бензин в США резко подорожал
Exolon
13:45
Медведев: в случае ударов Taurus по РФ, немецкие ракетные заводы будут уничтожены встречным ударом
Китя.
13:44
15 фпс это сок. это не игра. а мучение надо стабильные 60 фпс для комфортной игры. все что ниже лаг.
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
Urtgard
13:44
Считаю 30 фпс минимально играбельным, ну и эти 30 фпс должны быть на ультра, т к для меня картинка важнее. Недавно прошёл симулятор ходьбы Fort Solis, даже там всё как то не оч приятно становилось при...
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
Shatun29
13:43
Значит когда в России подорожал на пять рублей крики про "взлетел" и тд. нормально постить, а пендосы это священная корова для них это ничего такого и надо помалкивать?))))))
Нефть стоит под сто долларов, а бензин в США резко подорожал
Malfoi
13:42
не понимаю смысла оценки новостей, если не угодные оценки удаляют???
Премьер-министр Швеции обратился за помощью к военным, поскольку преступность потрясает страну
Malfoi
13:40
в подтверждение слов выше https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9830831/pub_64ad1b5f53fb25721add7038_64ad1e1f46730e4cd47ff20b/scale_1200 https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9860299/pub_64ad1b5...
Нефть стоит под сто долларов, а бензин в США резко подорожал
Dante1980
13:38
Пруфы приложил. Ролик прикрепил. Расклад показал
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем