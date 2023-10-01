Специалисты ресурса Techpowerup провели собственные тесты

Команда популярного ресурса TechPowerUp провела собственное тестирование производительности современных (и не очень) графических ускорителей в недавно вышедшей игре Counter-Strike 2. Как выяснилось, несмотря на обновление, игра осталась весьма нетребовательной, хотя некоторые геймеры и жалуются в Steam, а также в социальных сетях и тематических сообществах на якобы плохую оптимизацию. Для получения 60+ FPS на максимальных настройках в разрешении FullHD достаточно видеокарты AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1060. Даже являющаяся чем-то средним между геймерским GPU и «затычкой» GTX 1630 выдает около 50 кадров в секунду.

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Примечательно, что Counter-Strike 2 оказалась «зеленой» игрой, лучше оптимизированной под видеокарты NVIDIA, чем под конкурирующие решения AMD. Так, RTX 4080 в ней превосходит RX 7900 XTX во всех актуальных разрешениях, хотя во многих играх без трассировки лучей наблюдается обратная картина. Впрочем, проект вышел совсем недавно, поэтому следует ожидать как дополнительной оптимизации со стороны разработчиков, так и возможных улучшений производительности после выпуска NVIDIA, AMD и Intel новых драйверов.

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