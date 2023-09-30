Воспользоваться Discord не могли во многих странах

Как сообщают тематические ресурсы и СМИ, вчера, 29 сентября 2021 года в работе мессенджера Discord произошел массовый сбой, с последствиями которого столкнулись пользователи из множества стран, включая Россию, США, Германию и Канаду. Примечательно, что значительной части людей показывалось сообщение, что их аккаунт Discord был заблокирован, что не соответствовало действительности. Из-за этого многие пользователи начали писать в техническую поддержку Discord, чтобы узнать о причинах бана и попросить его снятия.

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Сбой был устранен ближе к вечеру, примерно к 18-40 по московскому времени хотя отдельные люди продолжили писать в социальных сетях о наличии проблем и после этого. У некоторых пользователей не работало только приложение, у других же – и десктопная версия, а также официальный сайт мессенджера. В основном Discord используют геймеры и контент-мейкеры, но в некоторых небольших компаниях он применяется и как площадка для рабочей коммуникации вместо Slack и его аналогов. Произошедший инцидент в очередной раз подчеркивает важность наличия резервных каналов связи на случай недоступности основного.