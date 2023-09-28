Он уже поступил в массовое производство

Как сообщает популярный ресурс Tom's Hardware, китайская компания Yingren Technology, известная на международном рынке по бренду InnoGrit, презентовала свой первый PCI-Express 5.0 контроллер для SSD – он также является первым, поступившим в массовое производство в Поднебесной. Известно, что модель под названием YR S900 ориентирована в первую очередь на корпоративные и промышленные накопители. Базируется контроллер на открытой архитектуре RISC-V – это позволяет защититься от санкций со стороны США.

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Сообщается, что YR S900 поддерживает четыре линии PCI-E 5.0 и может работать с 16 или 18 каналами для подключения чипов NAND. Он совместим со всеми актуальными типами памяти от крупнейших мировых производителей, но оптимальные показатели выдает при работе с чипами китайской YMTC. В процессе тестирования контроллер продемонстрировал последовательные скорости чтения и записи до 14 и до 12 ГБ/с соответственно, а случайные – до 3.5 и 2.5 миллиона IOPS. Проще говоря, решение может конкурировать с популярной моделью Phison PS5026-E26, которая, впрочем, применяется в основном в потребительских SSD. Как считают эксперты, YR S900 поначалу будет использоваться в продукции, предназначенной преимущественно для внутрикитайского рынка, в дальнейшем же компания представит его потребительскую версию.