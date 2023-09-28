С инициативой выступила целая группа депутатов

Как пишет ТАСС, несколько депутатов Госдумы РФ предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проект, предусматривающий разработку альтернативы популярной игре The Sims, продвигающей традиционные духовно-нравственные ценности и построение семьи. Среди авторов документа в поддержку идеи –зампред комитета по просвещению Яна Лантратова и еще несколько глав различных комитетов.

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В письме на имя вице-премьера парламентарии ссылаются на сведения Лаборатории Касперского, если верить которым, более 90% российских детей и подростков увлекаются видеоиграми. По мнению депутатов, цифровые развлечения-«симуляторы жизни» способны оказывать значительное влияние на формирование ценностей у молодежи. Что касается приведенной в качестве примера игры The Sims 4 – ее аудитория в мире превышает 70 миллионов человек. Как считают депутаты, в ней пропагандируются не согласующиеся с традиционными ценностями идеи и паттерны поведения.

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В качестве альтернативы авторы письма предлагают создать в России собственную игру того же жанра, в которой в доступной форме будет предлагаться информация о построении семьи, российском законодательстве, профориентации, финансовой грамотности, бытовых навыках самообслуживания. Как заявила ТАСС депутат-единоросс Екатерина Стенякина, подобный проект может быть не только полезным для общества, но и коммерчески успешным.