Его разработала одна из израильских компаний

Как сообщает Theconversation.com, израильская технологическая компания Insanet разработала шпионское программное обеспечение под названием Sherlock – оно внедряется на компьютеры и мобильные устройства жертв при помощи онлайн-рекламы. По данным расследователей, в настоящий момент от упомянутого ПО нет надежной защиты, при этом его возможности еще изучаются. Уже известно, что софт может незаметно проникать на девайс, а также предоставлять хакерам удаленный доступ к данным и возможность их мониторинга и скачивания.

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Ранее широкую огласку в СМИ получила серия инцидентов со шпионским ПО Pegasus, используемым спецслужбами многих европейских государств. Программа позволяла скрытно следить за iPhone пользователя, читать его переписку и получать доступ к любой другой информации на устройстве. Что же касается Sherlock -- стоит отметить, что реклама и раньше использовалась для распространения вредоносного софта, но, как правило, широкого и неизбирательного, в данном же случае используется таргетирование. По информации журналистов, за последние 12 лет более 70 государств заключили контракты с различными компаниями по приобретению шпионского ПО или софта для цифровой криминалистики, при этом применяются подобные технологии не всегда в рамках закона.